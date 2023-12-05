На Украине заявили об истощении финансовых средств после декабря

Politico: финансовые средства Украины закончатся после декабря

Советник президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что в настоящее время Киев находится на мели и его средства будут истощены по окончании декабря, сообщает Politico.

«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — приводит издание слова неназванного советника украинского лидера.

Он также выразил уверенность в том, что в случае прекращения дальнейшей финансовой помощи со стороны США Украина рискует потерять контроль над «новыми территориями».

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупнейшим просчетом США за последние десятилетия. Он отметил, что в течение почти шести месяцев администрация Джо Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя, прежде чем признать реальность.