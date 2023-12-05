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23:23, 5 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили об истощении финансовых средств после декабря

Politico: финансовые средства Украины закончатся после декабря
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Pixabay

Советник президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что в настоящее время Киев находится на мели и его средства будут истощены по окончании декабря, сообщает Politico.

«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — приводит издание слова неназванного советника украинского лидера.

Он также выразил уверенность в том, что в случае прекращения дальнейшей финансовой помощи со стороны США Украина рискует потерять контроль над «новыми территориями».

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупнейшим просчетом США за последние десятилетия. Он отметил, что в течение почти шести месяцев администрация Джо Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя, прежде чем признать реальность.

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      Марина Совина
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