В Германии сочли контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США

Немецкий журналист Репке назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США

Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке в соцсети Х назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупнейшим просчетом США за последние десятилетия.

Таким образом эксперт прокомментировал статью The Washington Post, в которой разбирались основные причины неудач украинских военных. Обозреватели газеты считают таковыми разногласия между Киевом и Вашингтоном, ошибки в расчетах Запада и недооценку российских сил.

«Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших просчетов американской администрации за десятилетия», — подчеркнул Репке, отметив, что в течение почти шести месяцев администрация Джо Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя, прежде чем признать реальность.

Журналист обвинил США в недостаточной военной помощи Киеву, указав, что они передали 31 танк M1 Abrams из более чем 2,6 тысячи исправных машин, и 20 ракет ATACMS из более чем трех тысяч.

Ранее The Washington Post сообщала, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников в июне говорил главе Пентагона Ллойду Остину о том, что к провалу украинского контрнаступления привело отсутствие поддержки с воздуха, а также большое количество мин и танковых засад.

