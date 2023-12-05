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22:59, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии сочли контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США

Немецкий журналист Репке назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке в соцсети Х назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупнейшим просчетом США за последние десятилетия.

Таким образом эксперт прокомментировал статью The Washington Post, в которой разбирались основные причины неудач украинских военных. Обозреватели газеты считают таковыми разногласия между Киевом и Вашингтоном, ошибки в расчетах Запада и недооценку российских сил.

«Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших просчетов американской администрации за десятилетия», — подчеркнул Репке, отметив, что в течение почти шести месяцев администрация Джо Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя, прежде чем признать реальность.

Журналист обвинил США в недостаточной военной помощи Киеву, указав, что они передали 31 танк M1 Abrams из более чем 2,6 тысячи исправных машин, и 20 ракет ATACMS из более чем трех тысяч.

Ранее The Washington Post сообщала, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников в июне говорил главе Пентагона Ллойду Остину о том, что к провалу украинского контрнаступления привело отсутствие поддержки с воздуха, а также большое количество мин и танковых засад.

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      Марина Совина
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