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19:32, 4 декабря 2023Бывший СССР

На Украине объяснили провал контрнаступления

WP: на Украине объяснили провал контрнаступления отсутствием поддержки с воздуха

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

К провалу украинского контрнаступления привело отсутствие поддержки с воздуха, а также большое количество мин и танковых засад. Об этом бывший министр обороны Украины Алексей Резников в июне говорил главе Пентагона Ллойду Остину, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

На встрече в Брюсселе 15 июня Остин спросил у тогда еще действующего министра обороны Украины Резникова, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не использовали западное оборудование для разминирования, чтобы обеспечить более масштабную атаку, а также не использовали дым, чтобы скрыть свои действия.

В ответ на это Резников заявил, что решения принимало военное командование Украины. Кроме того, он рассказал, что бронетехника уничтожалась российскими вертолетами, беспилотниками и артиллерией при каждой попытке наступления. Без поддержки с воздуха украинские войска могли только обстреливать российские позиции из артиллерии и передвигаться пешком, отметил он.

Встреча в Брюсселе, отмечает WP, показала, что воспринятое изначально с оптимизмом контрнаступление не принесло желаемого результата и привело к трениям между Киевом и Вашингтоном.

Ранее издание сообщило, что переданные Украине из США пусковые установки ATACMS не смогли переломить ход контрнаступления. WP также отмечает, что Киев перестал просить у западных стран больше танков и боевых машин.

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      Алевтина Запольская
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