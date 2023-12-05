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15:04, 5 декабря 2023Интернет и СМИ

Известная российская юмористка назвала недостаток популярного курорта

Юмористка Ольга Парфенюк заявила, что на Сицилии невкусная еда
Ольга Парфенюк

Ольга Парфенюк. Кадр: Канал Коваля / YouTube

Известная российская юмористка, экс-участница КВН и ведущая шоу «Женский форум» Ольга Парфенюк пожаловалась на невкусную еду на Сицилии. Впечатлениями от путешествия на этот популярный курорт она поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Парфенюк отметила, что ранее побывала в Риме и Венеции, и еда в этих городах Италии ей понравилась. «Тут, видимо, какой-то прикол в специфике сицилийской кухни: она очень жирная, слишком соленая, а морепродукты готовят как будто в собственном морском соку, и от мидий и креветок пахнет илом и песком. Короче, это прямо сильно огорчило», — назвала она недостаток Сицилии.

Вместе с тем юмористка заявила, что считает Сицилию очень красивым местом.

Ранее Парфенюк рассказала о путешествии в Венецию и развеяла распространенный стереотип об этом городе. Бывшая участница КВН заверила, что в Венеции нет неприятного запаха на улицах.

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      Олег Давыдов
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