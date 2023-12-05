Катя Лель прокомментировала новости о разводе после 15 лет брака

Певица Катя Лель отказалась комментировать новости о разводе после 15 лет брака

Российская певица Катя Лель прокомментировала новость о тайном разводе с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Ее слова приводит Telegram-канал Super.ru.

Лель заявила, что не может дать комментарий. «А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго», — сказала она.

Ранее стало известно, что Катя Лель тайно развелась с мужем спустя 15 лет брака. Инициатором расторжения брака стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись. Они развелись еще в конце июля.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая 14-летняя дочь Эмилия.