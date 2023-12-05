Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:23, 5 декабря 2023Культура

Катя Лель тайно развелась с мужем спустя 15 лет брака

Катя Лель тайно развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Катя Лель тайно развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Об этом сообщает Starhit.ru.

Отмечается, что инициатором расторжения отношений стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать бракоразводный процесс. Паре дали месяц на примирение, однако они решили разойтись. По данным портала, супруги развелись еще в конце июля.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, пара состояла в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая 14-летняя дочь Эмилия.

Ранее Катя Лель отреагировала на попадание ее песни «Мой мармеладный», выпущенной в 2004 году, в топ вирусных треков на музыкальной платформе Spotify.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Что об этом думают на Западе?

      Женщина поймала мужа на измене с крестной матерью их детей

      Назван город России с самым дешевым шампанским

      Стало известно о строительстве железной дороги между Мариуполем и Запорожьем

      Пластический хирург опроверг миф о популярном способе похудения

      В российской школе произошел взрыв

      В Финляндии рассказали о военных мотивах закрытия границы с Россией

      В Крыму женщина покормила соломкой медведя и лишилась части пальца

      Иностранца и троих россиян задержали за серию краж из домов в приграничной зоне

      В НАТО заверили в продолжении помощи Украине вопреки позиции ряда стран-членов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости