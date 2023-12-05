Катя Лель тайно развелась с мужем спустя 15 лет брака

Катя Лель тайно развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака

Российская певица Катя Лель тайно развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Об этом сообщает Starhit.ru.

Отмечается, что инициатором расторжения отношений стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать бракоразводный процесс. Паре дали месяц на примирение, однако они решили разойтись. По данным портала, супруги развелись еще в конце июля.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, пара состояла в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая 14-летняя дочь Эмилия.

Ранее Катя Лель отреагировала на попадание ее песни «Мой мармеладный», выпущенной в 2004 году, в топ вирусных треков на музыкальной платформе Spotify.