Лель отреагировала на попадание песни «Мой мармеладный» в топ Spotify
Российская певица Катя Лель в беседе с ТАСС отреагировала на попадание ее песни «Мой мармеладный», выпущенной в 2004 году, в топ вирусных треков на музыкальной платформе Spotify.
Артистка назвала случившееся общей российской победой, а также подчеркнула, решение о росте популярности трека по всему миру было принято высшими силами.
«Потому что время пришло новых энергий. На все есть замысел свыше, все решено за нас. Музыка — это энергия единения, стираются границы и все ограничения», — поведала собеседница агентства.
Ранее Лель рассказала, что ей начало поступать большое количество предложений работы на Западе после того, как ее трек попал в мировые чарты и обрел популярность среди иностранцев.
Песня «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст. Композиция заняла третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify.