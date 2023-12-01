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19:20, 1 декабря 2023Культура

Лель отреагировала на попадание песни «Мой мармеладный» в топ Spotify

Лель назвала рост популярности песни «Мой мармеладный» общей российской победой

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская певица Катя Лель в беседе с ТАСС отреагировала на попадание ее песни «Мой мармеладный», выпущенной в 2004 году, в топ вирусных треков на музыкальной платформе Spotify.

Артистка назвала случившееся общей российской победой, а также подчеркнула, решение о росте популярности трека по всему миру было принято высшими силами.

«Потому что время пришло новых энергий. На все есть замысел свыше, все решено за нас. Музыка — это энергия единения, стираются границы и все ограничения», — поведала собеседница агентства.

Ранее Лель рассказала, что ей начало поступать большое количество предложений работы на Западе после того, как ее трек попал в мировые чарты и обрел популярность среди иностранцев.

Песня «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст. Композиция заняла третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify.

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      Анастасия Астахова
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