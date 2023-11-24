Катя Лель рассказала о предложениях работать на Западе

Певица Катя Лель заявила, что не покинет Россию ради работы на Западе

Российская певица Катя Лель рассказала, что ей начало поступать большое количество предложений работы на Западе после того, как ее трек «Мой мармеладный» попал в мировые чарты и обрел популярность среди иностранцев. Ее слова публикует StarHit.

Артистка заявила, что с ней связались студии Universal и Sony Music с предложениями начать сотрудничество. Исполнительница выразила уверенность в том, что хит нулевых обрел мировую популярность, так как «сегодня время России». Она также рассказала о том, планирует ли покидать Россию ради работы на Западе.

Многие переживают, думают, что меня заберут, я куда-то улечу или уеду на Запад. Но я безумный патриот своей страны, я горжусь, что россиянка. И знаю, что настал момент, когда Россию ждут невероятные скачки, прорывы мирового масштаба Катя Лель певица

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст. Помимо этого, композиция заняла третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев объяснил рост популярности трека Лель, вышедшего в 2004 году и возглавившего тогда российские хит-парады.