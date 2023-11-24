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11:44, 24 ноября 2023Культура

Катя Лель рассказала о предложениях работать на Западе

Певица Катя Лель заявила, что не покинет Россию ради работы на Западе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская певица Катя Лель рассказала, что ей начало поступать большое количество предложений работы на Западе после того, как ее трек «Мой мармеладный» попал в мировые чарты и обрел популярность среди иностранцев. Ее слова публикует StarHit.

Артистка заявила, что с ней связались студии Universal и Sony Music с предложениями начать сотрудничество. Исполнительница выразила уверенность в том, что хит нулевых обрел мировую популярность, так как «сегодня время России». Она также рассказала о том, планирует ли покидать Россию ради работы на Западе.

Многие переживают, думают, что меня заберут, я куда-то улечу или уеду на Запад. Но я безумный патриот своей страны, я горжусь, что россиянка. И знаю, что настал момент, когда Россию ждут невероятные скачки, прорывы мирового масштаба

Катя Лельпевица

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст. Помимо этого, композиция заняла третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев объяснил рост популярности трека Лель, вышедшего в 2004 году и возглавившего тогда российские хит-парады.

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      Анастасия Астахова
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