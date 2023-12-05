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10:15, 5 декабря 2023Россия

Керченская переправа перешла на работу по фактической погоде

Керченская паромная переправа перешла на работу по фактической погоде

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Керченская паромная переправа, которая соединяет Крым с Краснодарским краем, перешла на работу по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за последние сутки было выполнено восемь рейсов.

В настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов.

Накануне вечером, 4 декабря, сообщалось, что работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Он отметил, что приостановка перевозок произошла в 18:00 по местному времени (совпадает с московским).

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      Игорь Дмитров
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