Керченская переправа перешла на работу по фактической погоде
Керченская паромная переправа, которая соединяет Крым с Краснодарским краем, перешла на работу по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в своем Telegram-канале.
Отмечается, что за последние сутки было выполнено восемь рейсов.
В настоящее время переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов.
Накануне вечером, 4 декабря, сообщалось, что работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Об этом заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Он отметил, что приостановка перевозок произошла в 18:00 по местному времени (совпадает с московским).