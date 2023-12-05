Кочегара «Азова» приговорили к 28 годам колонии за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР суд приговорил кочегара «Азова» к 28 годам за расстрел мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 28 годам колонии строгого режима 28-летнего кочегара котельной хозяйственного взвода бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Александра Нарыжного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Нарыжный признан виновным по статьям 105 («Убийство»), 162 («Разбой») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По версии следствия, 27 февраля 2022 года кочегар вместе с другими военными был на боевой позиции на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Он остановил машину, которую потребовали незамедлительно передать военным. Находившиеся в автомобиле двое мужчин отказались это делать, тогда Нарыжный расстрелял мирных жителей из автомата, а потом забрал машину.

Ранее бойца «Азова» Максима Субботина приговорили к 16 годам колонии строгого режима за нападение на мужчину и присвоение его микроавтобуса стоимостью более 1,1 миллиона рублей.