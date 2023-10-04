Бойца «Азова» приговорили к 16 годам колонии за разбойное нападение

В ДНР суд приговорил бойца «Азова» к 16 годам колонии за разбойное нападение

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 16 годам колонии строгого режима бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Максима Субботина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Грузчика-экспедитора признали виновным по статьям 162 («Разбой») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года Субботин и сотрудник правоохранительных органов Украины, находясь во дворе дома в Мариуполе, угрожали местному жителю автоматом. Затем они напали на мужчину и забрали его микроавтобус стоимостью более 1,1 миллиона рублей.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам колонии троих военнослужащих бригады «Азов», обстрелявших из минометов жилые дома.