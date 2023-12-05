Лукашенко предложил тайскому королю вместе искать решения для мировых вопросов

Лукашенко: белорусы и тайцы могут вместе искать решения для мировых вопросов

Белорусы и тайцы могут вместе искать решения «для наиострейших мировых вопросов мира и безопасности«». Об этом президент Белоруссии заявил в поздравлении, направленном королю Таиланда Маху Вачиралонгкорну по случаю Национального дня, сообщает пресс-служба главы республики.

По его мнению, расстояние между странами не мешает белорусам и тайцам совместно искать решения вопросов, касающихся, в частности, продовольственной, ядерной и военной безопасности. Он также выразил уверенность, что Минск и Бангкок «имеют большой потенциал сотрудничества как в экономической, политической и гуманитарной сферах, так и на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН».

Ранее Лукашенко заявлял, что попытки решения экологических проблем бессмысленны в условиях конфронтации государств. При этом он указал на то, что Белоруссия развивает зеленую и атомную энергетику, однако в ответ получает новые экономические санкции.