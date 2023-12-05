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16:55, 5 декабря 2023Мир

МИД Венгрии назвал поведение посла США «как губернатор в штате»

МИД Венгрии: посол США Прессман ведет себя в стране как губернатор в штате

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман ведет себя так, словно Будапешт — это 51-й штат США. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер, передает портал About Hungary.

«Дэвид Прессман ведет себя так, словно Венгрия — 51-й штат США, а он в нем губернатор», — рассказал представитель МИД.

Таким образом Менцер прокомментировал слова американского посла по случаю 12-го фестиваля еврейского кино в Будапеште. Прессмана возмутило, что на одном из плакатов фестиваля содержались намеки на связи семьи бизнесменов еврейско-венгерского происхождения Соросов с властями Европейского союза (ЕС).

Менцер добавил, что американский посол должен уважать Венгрию, а также назвал страну «одним из лучших мест в мире» в вопросе обеспечения безопасности для еврейского населения. Как указал представитель МИД, в отличие от Венгрии в США остро стоит проблема насилия на почве ненависти по отношению к евреям.

Ранее бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Венгрии не место в ЕС из-за позиции по Украине. Государственный деятель упомянула Италию, похвалив ее за поддержку Украины, и отметила, что некоторые члены ЕС «не такие молодцы», имея в виду Венгрию.

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      Максим Габриелян
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