Терапевт Елена Малышева, а также ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рекомендовали использовать жидкое мыло вместо кускового и отказаться от антибактериального мыла. Выпуск передачи, в котором врачи раскрыли единственный правильный способ мытья рук, доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что жидким мылом мыть руки эффективнее, чем кусковым. «Когда мы моем кусковым мылом, микробы с рук, к сожалению, остаются на нем, и поэтому поэтому эффект от мытья жидким мылом, где мы не вступаем в контакт с мылом, лучше», — объяснил Продеус.

Медики также сравнили пользу от обычного мыла и антибактериального и заявили, что эффективность в борьбе с микробами от обоих средств одинаковая. Более того, при регулярном использовании антибактериальное мыло может быть вредно, подчеркнули врачи.

«Если вы антибактериальное мыло используете постоянно, хотите вы или не хотите, вы будете выращивать супербактерии, нечувствительные к антибиотикам у себя дома», — пояснила Малышева, заключив, что пользоваться нужно только обычным жидким мылом.

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