Минобороны заявило о перехвате еще шести беспилотников ВСУ над Россией

МО: системы ПВО уничтожили 4 дрона ВСУ, еще два перехвачено над Азовским морем

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще шесть украинских беспилотников. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, еще два они перехватили над акваторией Азовского моря. Попытка ударить по территории России была предпринята около 6 часов утра по московскому времени.

В министерстве обороны назвали действия Украиной попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России беспилотниками самолетного типа.

В ночь на вторник, 5 декабря, Минобороны также заявляло об уничтожении системой ПВО 22 украинских дронов. Еще 13 было перехвачено над Азовским морем и Крымом. Информации о разрушениях и пострадавших ведомство не привело.