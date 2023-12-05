Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:13, 5 декабря 2023Россия

Минобороны сообщило об пресечении атаки беспилотников ВСУ

МО: 22 украинских БПЛА уничтожено и 13 перехвачено над Азовским морем и в Крыму
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Власов / Global Look Press

Минобороны России сообщило о пресечении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря и в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в ночь на вторник, 5 декабря, Киев пытался совершить террористическую атаку беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 22 украинских БПЛА уничтожено и еще 13 перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым, уточнили в министерстве.

Ранее местные жители сообщали о серии взрывов в Керчи. Они услышали минимум девять взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково. Кроме того, сообщалось о временной приостановке проезда по Крымскому мосту.

В понедельник, 4 декабря, в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине российскими средствами ПВО было сбито 30 беспилотников. Также средствами ПВО сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о возможности амнистии женщин. Кого из осужденных россиянок могут выпустить на свободу?

      Россиянам предложили вакансии циркачей для съемок в кино и обслуживающих енотов

      Названы привлекательные для воров вещи на дачах

      Раскрыты ключевые для ВСУ направления в зоне СВО

      Мужчины назвали привлекающие их особенности внешности женщин

      Модель рассказала о реакции партнера на съемки с порноактером с огромным пенисом

      Минобороны заявило о перехвате еще шести беспилотников ВСУ над Россией

      Российские военные почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

      В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах

      Перечислены способные сбить F-16 российские истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости