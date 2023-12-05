Минобороны сообщило об пресечении атаки беспилотников ВСУ

МО: 22 украинских БПЛА уничтожено и 13 перехвачено над Азовским морем и в Крыму

Минобороны России сообщило о пресечении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Азовского моря и в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в ночь на вторник, 5 декабря, Киев пытался совершить террористическую атаку беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 22 украинских БПЛА уничтожено и еще 13 перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым, уточнили в министерстве.

Ранее местные жители сообщали о серии взрывов в Керчи. Они услышали минимум девять взрывов в районе Аршинцево и поселка Войково. Кроме того, сообщалось о временной приостановке проезда по Крымскому мосту.

В понедельник, 4 декабря, в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине российскими средствами ПВО было сбито 30 беспилотников. Также средствами ПВО сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.