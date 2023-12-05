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05:20, 5 декабря 2023Россия

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил угрозы киевских властей в отношении Крымского моста с лаем Моськи из басни писателя Ивана Крылова. По мнению Гемпеля, сейчас Украина как государство уже ничего из себя не представляет.

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      Марина Совина
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