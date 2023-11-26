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16:13, 26 ноября 2023Россия

Угрозы Киева Крымскому мосту сравнили с лаем Моськи

Депутат парламента Гемпель сравнил угрозы Киева Крымскому мосту с лаем Моськи
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сравнил угрозы киевских властей в отношении Крымского моста с лаем Моськи из басни писателя Ивана Крылова, передает РИА Новости.

Накануне глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в документальном проекте телеканала «1+1» пообещал «много сюрпризов» Крымскому полуострову.

По мнению Гемпеля, сейчас Украина как государство уже ничего из себя не представляет.

«Сегодня ничего не говорит о том, что Украина может выиграть в противостоянии с Россией», — поделился он.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ущербным желание Украины уничтожить Крымский мост. Крымский парламентарий предложил властям страны переживать за мосты на их территории.

До этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами.

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      Сергей Истомин
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