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09:23, 25 ноября 2023Бывший СССР

«Будет много сюрпризов, мост обречен» Глава СБУ помечтал о новых терактах на Крымском мосту

Глава СБ Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Об этом он заявил в фильме «Крымский мост на бис».

Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам. В частности, Малюк рассказал, как СБУ подрывала мост, в том числе с помощью морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту

Василий Малюкглава СБУ

Глава СБУ также заявил, что «мост обречен».

Украина назвала Крымский мост военной целью

Ранее официальный спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук также выступил с угрозами уничтожить Крымский мост. Он добавил, что это будет сделано, когда киевскому режиму понадобится обрезать логические хвосты Крыма и сделать его островом. «Разумеется, этот мост будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого будет требовать ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла», — сказал он.

Фото: Security Service of Ukraine

В августе секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил участие СБУ в двух атаках на Крымский мост. Кроме того, президент страны Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать сооружение, которая произошла 12 августа.

Этот мост — не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Это наша цель

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Президент России Владимир Путин назвал атаку на Крымский мост очередным террористическим актом Киева. Он объяснил, что данное преступление с военной точки зрения не имеет никакого значения и смысла, так как мост через Керченский пролив давно не используется для военных перевозок.

17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры. В результате теракта пострадал ребенок, который направлялся вместе с родителями в Крым из Белгородской области.

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В октябре прошлого года там же взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Заказчиком теракта Путин назвал украинские спецслужбы.

Также ВСУ постоянно пытаются атаковать Крымский мост с помощью морских беспилотников. Российские войска успешно противостоят нападениям, защищая объект.

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      Марина Совина
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