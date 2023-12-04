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14:30, 4 декабря 2023Россия

Минобороны России сообщило о 30 сбитых за сутки украинских беспилотниках

Минобороны России заявило о 30 сбитых за сутки украинских беспилотниках

Фото: РИА Новости

За прошедшие сутки в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Уточняется, что украинские беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Нововодяное и Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР), Пески, Спорное и Александровка Донецкой народной республики (ДНР), Новая Збруевка Херсонской области и Токмак Запорожской области.

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      Игорь Дмитров
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