Москвичам рассказали о рекордных сугробах

Синоптик Вильфанд: сугробы в Москве не растают еще долго

Высота сугробов в Москве достигла рекордных для декабря значений, при этом никаких предпосылок к таянию снега в ближайшее время нет. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Высота снега будет максимальной до конца недели, при этом она окажется рекордной для каждого дня до воскресенья, 10 декабря, включительно. По данным станции Росгидромета на ВДНХ, 5 декабря высота снега составляет 37 сантиметров. Это является рекордом как для 5, так и для 6 декабря. По словам синоптика, ранее высота снега 5 декабря достигала максимальной отметки в 30 сантиметров, 6 декабря — 31 сантиметр, 7 декабря — 26–27 сантиметров.

Вильфанд добавил, что рекордная высота сугробов в отдельных случаях может наблюдаться до конца зимы, однако сейчас только начало сезона. В ближайшие дни снег таять не будет, поскольку в Москве наблюдается аномально низкая температура. В ближайшее время не прогнозируется оттепелей, а солнца для таяния снега будет недостаточно, добавил Вильфанд.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что самый холодный день в Москве наступит в воскресенье, 10 декабря. В выходные температура воздуха опустится до 22-23 градусов мороза.