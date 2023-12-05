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12:08, 5 декабря 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о самом холодном дне

Синоптик Цыганков: 10 декабря окажется самым холодным днем для Москвы

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Самым холодным днем для Москвы окажется воскресенье, 10 декабря. Об этом жителей столицы предупредил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает RT.

Согласно прогнозам, в грядущие выходные температура воздуха опустится до 22-23 градусов мороза. Синоптик отмечает, что похолодание в Москве уже началось.

«В Московской области сегодня было до минус 17 градусов Цельсия, в Москве — около минуса 10 градусов. Оно (похолодание — прим. «Ленты.ру») будет продолжаться до числа 10-11 декабря», — рассказал Цыганков. Он добавил, что ожидаемые холода станут аномальными и в течение четырех дней будут держаться ниже нормы на семь и более градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночь на 5 декабря оказалась самой холодной в Московском регионе с начала климатической зимы. Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции составила минус 12,9 градуса.

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      Александра Качан
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