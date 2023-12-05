Москвичей предупредили о самом холодном дне

Синоптик Цыганков: 10 декабря окажется самым холодным днем для Москвы

Самым холодным днем для Москвы окажется воскресенье, 10 декабря. Об этом жителей столицы предупредил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает RT.

Согласно прогнозам, в грядущие выходные температура воздуха опустится до 22-23 градусов мороза. Синоптик отмечает, что похолодание в Москве уже началось.

«В Московской области сегодня было до минус 17 градусов Цельсия, в Москве — около минуса 10 градусов. Оно (похолодание — прим. «Ленты.ру») будет продолжаться до числа 10-11 декабря», — рассказал Цыганков. Он добавил, что ожидаемые холода станут аномальными и в течение четырех дней будут держаться ниже нормы на семь и более градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночь на 5 декабря оказалась самой холодной в Московском регионе с начала климатической зимы. Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции составила минус 12,9 градуса.