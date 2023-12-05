Москвичей предупредили о самом холодном дне
Самым холодным днем для Москвы окажется воскресенье, 10 декабря. Об этом жителей столицы предупредил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает RT.
Согласно прогнозам, в грядущие выходные температура воздуха опустится до 22-23 градусов мороза. Синоптик отмечает, что похолодание в Москве уже началось.
«В Московской области сегодня было до минус 17 градусов Цельсия, в Москве — около минуса 10 градусов. Оно (похолодание — прим. «Ленты.ру») будет продолжаться до числа 10-11 декабря», — рассказал Цыганков. Он добавил, что ожидаемые холода станут аномальными и в течение четырех дней будут держаться ниже нормы на семь и более градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночь на 5 декабря оказалась самой холодной в Московском регионе с начала климатической зимы. Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции составила минус 12,9 градуса.