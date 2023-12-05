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08:01, 5 декабря 2023Среда обитания

Москвичи пережили самую холодную ночь

Синоптик Леус заявил, что прошлая ночь оказалась самой холодной в Москве

Фото: Василий Кузьмиченок / агентство «Москва»

Минувшая ночь оказалась самой холодной в Московском регионе с начала климатической зимы. О том, что его жители пережили низкие температуры в темное время суток, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, минимальная температура воздуха на базовой метеостанции составила минус 12,9 градуса Цельсия — на 3,4 градуса ниже по сравнению с прошлым «лидером» по этому параметру, 22 ноября. Соответствующий показатель для Новой Москвы был еще ниже — минус 16,9 градуса. Что касается Московской области, то в Мелихово, где было холоднее всего, столбик термометра этой ночью опускался до минус 17,9 градуса Цельсия.

«Обещанные морозы начинают свое шествие по центральным областям Европейской России. По нашим прогнозам, на протяжении нынешней недели морозы будут только усиливаться, а с пятницы столбики термометров начнут опускаться ниже 20-градусной отметки, в Москве это, скорее всего, произойдет в выходные», — поделился информацией Леус.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве всю неделю будет облачно, солнце ненадолго появится только в субботу, 9 декабря.

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      Полина Кислицына
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