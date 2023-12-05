Москвичам захотели урезать максимальную сумму выдачи по льготной ипотеке

«Интерфакс»: максимальный льготный кредит для Москвы урежут до 6 млн рублей

Минфин внес в правительство предложение сократить максимальный размер ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей до шести миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В настоящее время лимит по льготной ипотеке для вышеперечисленных пунктов составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов. Это и другие предложения министерство разработало в рамках снижения перегрева на рынке жилищного кредитования.

Минфин также предлагает разрешить одному клиенту банка брать только один льготный кредит, ввести ограничения по размеру предельной долговой нагрузки заемщика до 50 процентов, а также ввести требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

Ранее сообщалось, что Минфин в рамках этой инициативы предлагает повысить размер минимального первоначального взноса с 20 до 30 процентов. В сентябре правительство уже повышало первоначальный взнос для льготных кредитов с 15 до 20 процентов, но это не привело к существенному замедлению выдач.