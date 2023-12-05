На Украине предложили вручать повестки по электронной почте

Представитель Зеленского: повестки планируют вручать по электронной почте

Повестки на Украине планируют вручать по электронной почте и заказным письмом. Об этом сообщил представитель главы государства Владимира Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский, передает «РБК-Украина».

«В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом», — сказал Вениславский.

Согласно предложению, уведомление о поступлении заказного письма будет приходить в почтовый ящик. При этом письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб.

Ранее на Украине набрала необходимое число голосов петиция о необходимости провести мобилизацию украинских депутатов и чиновников. Для рассмотрения необходимо было 25 тысяч голосов.