Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:32, 5 декабря 2023Бывший СССР

На Украине предложили вручать повестки по электронной почте

Представитель Зеленского: повестки планируют вручать по электронной почте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Повестки на Украине планируют вручать по электронной почте и заказным письмом. Об этом сообщил представитель главы государства Владимира Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский, передает «РБК-Украина».

«В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом», — сказал Вениславский.

Согласно предложению, уведомление о поступлении заказного письма будет приходить в почтовый ящик. При этом письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб.

Ранее на Украине набрала необходимое число голосов петиция о необходимости провести мобилизацию украинских депутатов и чиновников. Для рассмотрения необходимо было 25 тысяч голосов.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Принц Уильям и Карл III борются за корону. Наследник хочет поскорее занять британский трон и плетет интриги против отца

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      Женщинам дали совет об интимной стрижке перед походом к гинекологу

      Дочь женщины-порнорежиссера раскрыла отношение к работе матери

      Басков взял кредит из-за подорожавших стройматериалов

      Акула попыталась откусить лапу крокодилу и попала на видео

      В США испытали систему РЭБ в ранце

      Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о критике

      Россиянин лишил знакомого сознания и поджег его квартиру из-за долга

      В Конгрессе США назвали условие для продолжения помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости