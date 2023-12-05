США предсказали нашествие обыкновенных вампиров

Летучие мыши вида обыкновенные вампиры расселятся в США в ближайшие десятилетия

Ученые предсказали южным штатам США нашествие разносящих бешенство кровососущих летучих мышей. Об этом сообщает ScienceAlert.

Исследование биологов Вирджинского политехнического института и университета штата показывают, что в ближайшие десятилетия летучие мыши вида Desmodus rotundus, также называемые обыкновенными вампирами, могут расселиться на юге страны. Эти животные во множестве обитают в Центральной и Южной Америке.

«Мы обнаружили, что ареал распространения вампировых постепенно сместился на север из-за изменения климата. Это также соответствует увеличению количества случаев бешенства в Латинской Америке», — заявила исследовательница Пейдж Ван де Вюрст.

Исследование Вюрст показывает, что исторически обыкновенные вампиры всегда мигрировали при изменениях температуры, в поисках более комфортных, умеренных условий. Именно такие условия в ближайшее время могут сложиться на юге США.

Вюрст отметила, что само по себе появление обыкновенных вампиров не является угрозой, однако переносимое ими бешенство может стать серьезной проблемой для фермеров. Также считается, что эти летучие мыши не угрожают людям, однако ученые заявили, что вероятность нападения «не является нулевой».

Во время исследований Вюрст с коллегами использовала данные об изменениях ареалов обитания обыкновенных вампиров с 1901 по 2019 год.

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