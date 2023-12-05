Россиян предостерегли от сна с включенной гирляндой

Эксперт Ковалев: гирлянду в доме необходимо выключать на ночь

На ночь гирлянду в доме необходимо выключать. От сна с включенными декорациями россиян предостерег доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев, передает Life.

Эксперт отметил, что отключать гирлянду стоит даже при недолгом отсутствии дома. Если же обнаружится неисправность проводки, ее следует отключить от электросети немедленно. Кроме того, Ковалев не советует использовать больше трех гирлянд одновременно и отдавать предпочтение менее мощным моделям, чтобы сократить нагрузку и риск возгорания.

При выборе гирлянды необходимо учесть, где она будет находиться: в помещении или на улице. Устройства для улицы обычно устойчивы к влаге, а интерьерные — нет, из-за чего возникает риск повреждения проводки осадками и, следовательно, короткого замыкания. Также стоит отдать предпочтение гирляндам, прошедшим заводскую сертификацию по пожарной безопасности, а перед покупкой и использованием проверить состояние электропроводки, в том числе изоляцию и соединение проводов.

Ранее в квартире в центре Москвы начался пожар из-за китайской гирлянды, которая висела на шторе.