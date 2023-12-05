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13:33, 5 декабря 2023Мир

Нигер расторг договор о военном сотрудничестве с Евросоюзом

МИД Нигера сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с ЕС в сфере обороны

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Военное правительство Нигера досрочно расторгает договор о военном партнерстве с Европейским союзом. О прекращении сотрудничества с ЕС в сфере обороны заявили в МИД африканской страны, сообщает Reuters.

Отмечается, что власти отозвали свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее, целью которой, согласно заявлениям внешнеполитической службы ЕС, было укрепление сектора внутренней безопасности Нигера и его способности противостоять различным угрозам, в стране присутствовало около 120 представителей миссии.

Ранее Сенат США проголосовал против вывода американского военного контингента из Нигера. Согласно имеющимся данным, в африканской стране по-прежнему находятся порядка 1,1 тысячи американских военных.

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      Семен Александров
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