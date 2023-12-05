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14:49, 5 декабря 2023Культура

Николас Кейдж захотел завершить карьеру

Актер Николас Кейдж заявил, что хочет закончить карьеру на высокой ноте

Фото: Chris Young / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский актер Николас Кейдж задумался о завершении актерской карьеры. Об этом он порассуждал в беседе с Vanity Fair.

Актер, которому скоро исполнится 60 лет, предположил, что мог бы сняться еще в трех-четырех фильмах. «Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать в кино. Думаю, я продвинулся в кинематографе настолько далеко, насколько мог», — сказал Кейдж.

Он также подчеркнул, что хотел бы попрощаться с карьерой «на высокой ноте». Актер отметил, что все годы после завершения карьеры хочет посвятить своей семье.

Ранее Николас Кейдж удивил фанатов необычным поступком в самолете. Он выкупил отдельное место в самолете для воображаемого друга сына.

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      Варвара Кошечкина
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