Николас Кейдж удивил фанатов необычным поступком в самолете

Актер Николас Кейдж купил воображаемому другу сына место в самолете

Американский актер Николас Кейдж выкупил отдельное место в самолете для воображаемого друга сына. Как пишет Independent, об этом поступке голливудской звезды рассказала актриса Мини Драйвер.

Драйвер поделилась воспоминанием о коллеге в соцсети под вирусным постом с подборкой шуток и мемов про Николаса Кейджа. «Однажды была в самолете с НК (Николасом Кейджем — прим. «Ленты.ру») и его сыном, место было куплено для воображаемого друга его сына тоже», — написала она.

Фанаты были удивлены необычным поступком актера, многие хвалили его за трогательное проявление отцовской заботы. Некоторые в шутку предположили, что обладатель «Оскара» выкупил лишний билет, чтобы никто не сидел рядом. «Теперь это совершенно новый уровень богатства», — прокомментировал другой пользователь.

У 59-летнего актера двое сыновей: 32-летний Уэстон и Кал-Эл, которому сейчас 17 лет. В 2022 году у Кейджа и его пятой жены Рико Шибата родилась дочь Огаст Франческа.

Ранее актер рассказал, что ему приходилось сниматься в низкобюджетных фильмах из-за долгов. По словам Кейджа, актерское мастерство помогло ему, когда он из-за неудачных инвестиций задолжал 6 миллионов долларов.