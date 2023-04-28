Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:46, 28 апреля 2023Культура

Николас Кейдж рассказал о съемках в низкобюджетных фильмах из-за долгов

Актер Николас Кейдж рассказал о съемках в низкобюджетных фильмах из-за долгов

Фото: Globallookpress.com

Актер Николас Кейдж рассказал, что ему приходилось сниматься в низкобюджетных фильмах из-за долгов. Этим он поделился в интервью 60 Minutes, выпуск опубликован в YouTube-аккаунте.

По словам Кейджа, актерское мастерство помогло ему, когда он задолжал шесть миллионов долларов из-за неудачных инвестиций. «Я слишком много инвестировал в недвижимость. Рынок недвижимости рухнул, и я не смог вовремя из него уйти. Мне все удалось вернуть, но сумма была около шести миллионов долларов. Но я никогда не заявлял о банкротстве», — сказал актер, подчеркнув, что работа всегда была его «ангелом-хранителем».

«Даже если фильм в итоге получался плохим, люди знают, что я не буду отлынивать от работы, потому что мне не все равно», — заключил артист.

Ранее Кейдж предположил, что диета из насекомых могла бы решить глобальную проблему голода, и призвал есть их во имя всеобщего блага. «Если избавиться от страха и фобии насекомых, то можно решить проблему голода во всем мире. Высокий уровень белка, отсутствие жира, отличные питательные свойства. А главное — они повсюду!» — высказался артист о пользе жуков. Однако сам же признал, что этого никогда не произойдет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа
Гузеева ответила хейтерам на критику внешности
В России импортозаместили алюминиевые банки
Назван способ взять под контроль отношения с охладевшим партнером
Выгоревшую российскую деревню показали на видео
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского внесена в список террористов
Мужчина прошел тест ДНК и обнаружил семь братьев и сестер
Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента в 2024 году
Лукашенко назвал прифронтовыми граничащие с Украиной области Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.