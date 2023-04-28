Актер Николас Кейдж рассказал о съемках в низкобюджетных фильмах из-за долгов

Актер Николас Кейдж рассказал, что ему приходилось сниматься в низкобюджетных фильмах из-за долгов. Этим он поделился в интервью 60 Minutes, выпуск опубликован в YouTube-аккаунте.

По словам Кейджа, актерское мастерство помогло ему, когда он задолжал шесть миллионов долларов из-за неудачных инвестиций. «Я слишком много инвестировал в недвижимость. Рынок недвижимости рухнул, и я не смог вовремя из него уйти. Мне все удалось вернуть, но сумма была около шести миллионов долларов. Но я никогда не заявлял о банкротстве», — сказал актер, подчеркнув, что работа всегда была его «ангелом-хранителем».

«Даже если фильм в итоге получался плохим, люди знают, что я не буду отлынивать от работы, потому что мне не все равно», — заключил артист.

Ранее Кейдж предположил, что диета из насекомых могла бы решить глобальную проблему голода, и призвал есть их во имя всеобщего блага. «Если избавиться от страха и фобии насекомых, то можно решить проблему голода во всем мире. Высокий уровень белка, отсутствие жира, отличные питательные свойства. А главное — они повсюду!» — высказался артист о пользе жуков. Однако сам же признал, что этого никогда не произойдет.