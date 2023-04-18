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20:40, 18 апреля 2023Забота о себе

Николас Кейдж призвал есть жуков во имя всеобщего блага

Актер Николас Кейдж: если избавиться от фобии насекомых, можно решить проблему голода
Николас Кейдж

Николас Кейдж. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Американский актер Николас Кейдж полагает, что диета из насекомых могла бы решить глобальную проблему голода, и призвал есть их во имя всеобщего блага. Мыслями о поедании жуков он поделился с порталом Yahoo Entertainment во время совместного интервью с коллегой по фильму «Ренфилд» Николасом Холтом.

«Если избавиться от страха и фобии насекомых, то можно решить проблему голода во всем мире. Высокий уровень белка, отсутствие жира, отличные питательные вещества. А главное — они повсюду!» — высказался артист о пользе жуков. Однако сам же признал, что этого никогда не произойдет.

Необычная тема для интервью возникла во время обсуждения фильма «Ренфилд», мировая премьера которого состоялась в марте 2023 года. По сценарию, исполнителю главной роли Николасу Холту приходилось есть жуков — сверчков и колорадских картофельных жуков. Это напомнило, как Кейдж 35 лет назад тоже ел живых тараканов ради удачного кадра для «Поцелуя вампира». «Я никогда больше этого не сделаю. Я жалею, что вообще это сделал», — признался Кейдж.

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В отличие от Кейджа, Холт угощался на съемочной площадке насекомыми, приготовленными с маслом, специями и карамелью. Тем не менее артист неодобрительно отозвался о вкусе колорадского жука, зато сверчки ему понравились.

Ранее Кейдж рассказал, что отказался сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel. Актер отметил, что предпочитает независимое и арт-кино.

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Екатерина Улитина
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