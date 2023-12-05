Отец актера Гармаша попал в реанимацию

Отец актера Сергея Гармаша попал в столичную реанимацию

90-летний отец актера Сергея Гармаша госпитализирован в столичную реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, у него возникли осложнения после операции на тазобедренном суставе.

Накануне Леониду Трофимовичу резко стало плохо — мужчина указал на припухлость и покраснение в зоне таза. Мужчина обратился к врачам — они обнаружили на месте протеза абсцесс. После повторного хирургического вмешательства Гармаша-старшего положили в реанимацию. Сейчас он в стабильном состоянии под наблюдением докторов.

28 ноября народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, у актера был инфаркт.