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08:42, 5 декабря 2023Культура

Отец актера Гармаша попал в реанимацию

Отец актера Сергея Гармаша попал в столичную реанимацию
Сергей Гармаш

Сергей Гармаш. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

90-летний отец актера Сергея Гармаша госпитализирован в столичную реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, у него возникли осложнения после операции на тазобедренном суставе.

Накануне Леониду Трофимовичу резко стало плохо — мужчина указал на припухлость и покраснение в зоне таза. Мужчина обратился к врачам — они обнаружили на месте протеза абсцесс. После повторного хирургического вмешательства Гармаша-старшего положили в реанимацию. Сейчас он в стабильном состоянии под наблюдением докторов.

28 ноября народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, у актера был инфаркт.

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      Юлия Мискевич
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