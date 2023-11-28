Народный артист РСФСР Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге с инфарктом

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, у актера был инфаркт.

Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате Сергей Боярский

Что произошло с артистом?

73-летнему актеру театра и кино стало плохо в понедельник, 27 ноября. Врачи приняли решение направить Боярского в отделение реанимации. Там его состояние стабилизировалось, однако, по данным «112», нарушения ритма сердца остались.

Во вторник, 28 ноября, артиста перевели в обычную палату, где его продолжают наблюдать врачи.

Боярский переболел коронавирусом

В июле 2021 года Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге после того, как у него был диагностирован COVID-19. Заведующая труппой Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло рассказывала о нахождении артиста в стационаре и его обследовании.

Заразившийся коронавирусом артист тогда выходил на связь из клиники и благодарил поклонников за беспокойство о его состоянии. Он призывал всех вакцинироваться от коронавируса, поскольку так, по его словам, «заболевание проходит в легкой форме» и можно спасти жизнь себе и близким.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Актер рассказывал о депрессии и ухудшении когнитивных функций после болезни

В ноябре 2023 года актер рассказал о депрессии после перенесенной коронавирусной инфекции. Он признался, что сама болезнь прошла спокойно, а проблемы начались после выхода из больницы. По словам Боярского, перенесенное заболевание отразилось как на его памяти, так и на физическом состоянии.

Я очень долго восстанавливался. У меня была неприятная депрессия, из которой я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел (...). Когда симптомы исчезли, я вернулся в семью и продолжил нормальный образ жизни Михаил Боярский советский и российский актер театра и кино

Кроме того, актер пожаловался на ухудшение когнитивных функций после COVID-19. «Я не восстановился еще до конца: все очень сложно. Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее», — признался актер, отметив, что «постковидный синдром — это чудовищное состояние».