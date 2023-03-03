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15:20, 3 марта 2023Культура

Михаил Боярский пожаловался на ухудшение когнитивных функций после коронавируса

Актер Михаил Боярский признался, что после ковида у него ухудшились когнитивные функции

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский актер и музыкант Михаил Боярский пожаловался на ухудшение когнитивных функций после перенесенного коронавируса. Его слова приводит mk.ru.

Боярский впервые за долгое время выступил на вечере памяти композитора Виктора Резникова. За кулисами мероприятия 73-летний народный артист пожаловался на свое состояние. Известно, что в 2021 году он перенес ковид.

«Я не восстановился еще до конца: все очень сложно. Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупей стал намного, не такой подвижный, как ранее», — признался актер, отметив, что «постковидный синдром — это чудовищное состояние».

В январе текущего года стало известно о госпитализации режиссера Никиты Михалкова. Издание Baza сообщало, что 77-летний постановщик попал в больницу с пневмонией из-за коронавируса.

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Сергей Равин
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