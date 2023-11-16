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15:34, 16 ноября 2023Культура

Михаил Боярский рассказал о депрессии после болезни

Михаил Боярский рассказал о депрессии после перенесенной коронавирусной инфекции

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

73-летний российский актер и певец Михаил Боярский рассказал о последствиях перенесенной коронавирусной инфекции. Его слова приводит MK.RU.

Певец признался, что сама болезнь прошла спокойно, а проблемы начались после выхода из больницы. «Я очень долго восстанавливался. У меня была неприятная депрессия, из которой я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел. Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии. Когда симптомы исчезли, я вернулся в семью и продолжил нормальный образ жизни», — поделился он.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский вышел из трех своих бизнесов. Отмечалось, что за последние полгода артист передал свои доли в трех фирмах другим людям.

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