Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Отец Бритни Спирс потерял ногу из-за инфекции

Отцу американской певицы Бритни Спирс Джейми Спирсу ампутировали ногу из-за заражения. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что несколько недель назад родителя исполнительницы госпитализировали из-за обширной инфекции. Врачи провели ему пять операций, ни одна из которых не принесла должного результата, из-за чего было принято решение об ампутации ноги.

По данным издания, сейчас отец артистки чувствует себя не очень хорошо из-за шумихи, связанной с окончанием его опекунства над дочерью. Источники сообщают, что единственная цель Джейми Спирса — примирение с певицей. По их словам, у него нет злых намерений по отношению к ней.

При этом сама Бритни Спирс, по некоторым данным, в последнее время смягчилась по отношению к родителю: она упоминала, что скучает по нему, а также раздумывала над тем, чтобы отослать ему денег.

Ранее танцам исполнительницы на камеру, которые часто вызывают спорную реакцию у ее поклонников, нашли неожиданное объяснение. Представители организации по защите здоровья предположили, что поведение Спирс связано с малоизвестным психическим расстройством акатизией.