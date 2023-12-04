Танцам Бритни Спирс на камеру нашли неожиданное объяснение

DailyMail: танцы Спирс могут быть объяснены редким психическим расстройством

Танцам американской певицы Бритни Спирс на камеру, которые часто вызывают спорную реакцию у поклонников исполнительницы, нашли неожиданное объяснение. Об этом сообщает Daily Mail.

Представители организации по защите здоровья Akathisia Alliance for Education and Research предположили, что поведение Спирс связано с малоизвестным психическим расстройством акатизией. Это редкое заболевание, при котором человек входит в состояние дискомфорта и крайнего беспокойства, что побуждает его постоянно двигаться ради уменьшения влияния симптомов и сохранения спокойствия.

Отмечается, что акатизия может быть вызвана приемом лекарственных психотропных препаратов, которые, как известно, певица употребляла в то время, когда находилась под опекой своего отца.

Ранее исполнительница в откровенном наряде станцевала на камеру.

В ноябре стало известно отношение Бритни Спирс к экс-супругу, фитнес-тренеру и модели Сэму Асгари.