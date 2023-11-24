Раскрыто отношение Бритни Спирс к бывшему супругу Сэму Асгари

Бритни Спирс удалось наладить отношения с бывшим супругом Сэмом Асгари

Раскрыто отношение американской певицы Бритни Спирс к экс-супругу, фитнес-тренеру и модели Сэму Асгари. Об этом сообщает TMZ.

Исполнительнице удалось наладить отношения с бывшим мужем — сейчас он проживает в высотном здании в Лос-Анджелесе, которое Спирс арендует для него за 10 тысяч долларов (примерно 881 тысяча рублей) в месяц. Она также планирует выписать ему крупный чек с шестизначной суммой, чтобы завершить бракоразводный процесс.

Ранее Сэм Асгари поделился подробностями личной жизни после развода с артисткой.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия. В браке пара прожила год.

В ноябре стало известно, что мать Бритни Спирс Линн подверглась преследованию сталкера.

