Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:04, 24 ноября 2023Культура

Раскрыто отношение Бритни Спирс к бывшему супругу Сэму Асгари

Бритни Спирс удалось наладить отношения с бывшим супругом Сэмом Асгари

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Раскрыто отношение американской певицы Бритни Спирс к экс-супругу, фитнес-тренеру и модели Сэму Асгари. Об этом сообщает TMZ.

Исполнительнице удалось наладить отношения с бывшим мужем — сейчас он проживает в высотном здании в Лос-Анджелесе, которое Спирс арендует для него за 10 тысяч долларов (примерно 881 тысяча рублей) в месяц. Она также планирует выписать ему крупный чек с шестизначной суммой, чтобы завершить бракоразводный процесс.

Ранее Сэм Асгари поделился подробностями личной жизни после развода с артисткой.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия. В браке пара прожила год.

В ноябре стало известно, что мать Бритни Спирс Линн подверглась преследованию сталкера.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заинтересовался тоннами затопленного в Балтике химоружия. Что за боеприпасы лежат на дне и зачем их поднимать?

      Кремль переадресовал Минобороны вопрос о досмотре зарубежных судов в Черном море

      Киев снял статус «спонсора войны» с переставших возить российскую нефть компаний

      Банда грузин попалась на краже редких книг Пушкина во Франции

      Лукашенко предлагал Сапеге выйти замуж за Протасевича. Почему женитьба не состоялась?

      Зумеры признали популярные у старшего поколения лосины устаревшими

      Полиция изъяла 40 килограммов наркотиков у прятавших пакеты в лесу россиян

      В Кремле заявили об ответных мерах России на расширение НАТО

      В Москве 17-летний подросток обвинил уроженца Чечни в изнасиловании

      Популярный комик описал опыт участия в КВН словами «жестко пили»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости