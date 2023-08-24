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15:04, 24 августа 2023Культура

Бритни Спирс оплатила мужу квартиру

TMZ: певица Бритни Спирс оплачивает мужу аренду квартиры

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская поп-певица Бритни Спирс, на фоне новостей о разводе, оплачивает мужу, фитнес-тренеру Сэму Асгари, аренду квартиры. Об этом пишет TMZ.

Источники, близкие к паре, сообщили, что певица платит 10 тысяч долларов в месяц за новую квартиру супруга в одном из самых элитных жилых комплексов Лос-Анджелеса, США.

Ранее сообщалось, что Асгари переехал в новый роскошный дом, расположенный в Лос-Анджелесе. Он арендовал квартиру в модном 40-этажном жилом комплексе под названием Ten Thousand.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия. Он жаловался на то, что певица подвергала его избиениям, пока он спал, а также хранила в доме ножи, чтобы защищаться в случае нападения. Асгари потребовал от жены финансовой поддержки, которую сам отказывается предоставлять Спирс.

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    Варвара Кошечкина
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