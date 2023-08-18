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13:08, 18 августа 2023Культура

Бритни Спирс избивала мужа и хранила в спальне ножи

TMZ: Бритни Спирс избивала мужа, когда он спал, и хранила в спальне ножи

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Бритни Спирс подвергала своего супруга Сэма Асгари избиениям, пока он спал, а также хранила в доме ножи, чтобы защищаться в случае нападения. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, Асгари неоднократно жаловался на неконтролируемое поведение супруги, а также рассказывал друзьям о том, что она часто нападала на него и принималась избивать. Один из таких инцидентов произошел в начале этого года: по словам источников, муж исполнительницы спал, когда Спирс напала на него и начала бить. Сообщается, что Асгари не наносил жене ответных ударов, а также был ошеломлен ее поведением.

В тот же период папарацци сняли мужчину с синяком под глазом и человеческим укусом на плече, однако в разговоре с фотографами Асгари попытался отшутиться и попросил не снимать его.

Помимо этого, по словам инсайдеров, Спирс хранила ножи в каждой комнате своего дома, в том числе и в спальне, так как «параноидально боялась, что кто-то собирается схватить ее» и ей нужно будет защищаться.

В августе стало известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари решили развестись через год после свадьбы. Мужчина поссорился с певицей и обвинил ее измене. После этого он съехал из их общего дома и на данный момент живет один.

Позже сообщалось, что Сэм Асгари пригрозил выдать «чрезвычайно смущающую информацию» о ней, если их брачный договор не будет пересмотрен и он не получит больше денег.

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    Анастасия Астахова
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