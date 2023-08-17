Муж Бритни Спирс пригрозил выдать ее тайны в случае неполучения денег

Муж Бритни Спирс пригрозил выдать ее тайны, если при разводе она не заплатит ему

Супруг американской певицы Бритни Спирс Сэм Асгари пригрозил выдать «чрезвычайно смущающую информацию» о ней, если их брачный договор не будет пересмотрен и он не получит больше денег. Об этом сообщает Page Six.

По словам источников, мужчина «пытается договориться об уступках, выходящих за рамки их брачного контракта, и угрожает обнародовать чрезвычайно смущающую информацию о Бритни, если ему не заплатят».

Другие источники сообщают, что команда певицы приложит все усилия, чтобы защитить Спирс и уберечь ее от шантажа Асгари. Конкретная сумма, которую требует супруг исполнительницы за молчание, не раскрывается.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс и Сэм Асгари решили развестись через год после свадьбы. Мужчина поссорился с певицей и обвинил ее измене. После этого он съехал из их общего дома и на данный момент живет один.