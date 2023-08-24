На фоне развода с Бритни Спирс ее муж Сэм Асгари переехал в роскошный дом

Муж Бритни Спирс на фоне развода с ней переехал в роскошный дом в Лос-Анджелесе

На фоне новостей о разводе с певицей Бритни Спирс ее муж, фитнес-тренер Сэм Асгари, переехал в новый роскошный дом, расположенный в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Page Six.

По информации источника, Асгари арендовал квартиру в модном 40-этажном жилом комплексе под названием Ten Thousand. Для жильцов в нем обустроены крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, кинозал, теннисный корт, ресторан на открытом воздухе, бар, частный парк для прогулок, а также игровая комната и салон красоты. Стоимость аренды жилья там составляет от 10 до 65 тысяч долларов в месяц. Собеседник издания, который предпочел остаться анонимным, отметил, что Асгари вел себя дружелюбно с жителями дома и много времени проводил со своей сестрой.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия. По данным TMZ, он жаловался на то, что певица подвергала его избиениям, пока он спал, а также хранила в доме ножи, чтобы защищаться в случае нападения. Асгари потребовал от жены финансовой поддержки, которую сам отказывается предоставлять Спирс.