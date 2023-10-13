Бывший муж Спирс поделился подробностями личной жизни

Экс-супруг Спирс заявил, что ни с кем не встречается и желает певице счастья

Бывший супруг американской певицы Бритни Спирс фитнес-тренер Сэм Асгари поделился подробностями личной жизни. Об этом сообщает TMZ.

Мужчина отметил, что сейчас не состоит в отношениях, так как уделяет все время спортивным тренировкам и развитию актерской карьеры. Асгари признался, что не беспокоится о том, что Спирс вскоре выпустит собственные мемуары «Женщина во мне», так как уже знаком с содержанием произведения и гордится работой исполнительницы. Бывший муж артистки добавил, что желает ей счастья.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия.

Ранее Бритни Спирс заметили в компании популярного колумбийского певца Малумы (настоящее имя — Хуан Луис Лондоньо Ариас).

