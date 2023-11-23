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16:07, 23 ноября 2023Культура

Сталкер начал преследовать мать Бритни Спирс из-за интереса к дочери

Мать Бритни Спирс Линн подверглась преследованию сталкера

Фото: Richard Corkery / NY Daily News Archive / Getty Images

Мать американской певицы Бритни Спирс Линн подверглась преследованию сталкера. Об этом пишет ET.

Сообщается, что злоумышленником оказался мужчина по имени Джейкоб Даймонд. Спирс-старшая и две ее подруги — Дженсен Фитц и Тейтум Солис — обвинили его в попытках внедриться в их близкий круг.

Согласно судебным документам, Даймонд, который идентифицирует себя в социальных сетях как писатель и актер, обманом проникал в их дома и впоследствии агрессивно и неадекватно вел себя по отношению к женщинам и их детям. По словам потерпевших, в июле 2023 года им даже пришлось обратиться в полицию, чтобы выгнать мужчину из одного из их домов.

Они также утверждают, что злоумышленник прибегал к социальным сетям, чтобы унизить их, создавая негативный общественный имидж, из-за чего они боятся за свою безопасность. Женщины обвиняют Даймонда в попытке проникнуть в их круг общения в надежде установить личные отношения с одной из дочерей Линн Спирс, при этом имя Бритни Спирс не называется.

Отмечается, что через суд им удалось добиться временного ограничения на приближение преследователя к ним.

Ранее мать Бритни Спирс впервые навестила дочь за годы вражды.

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      Варвара Кошечкина
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