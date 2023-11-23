Сталкер начал преследовать мать Бритни Спирс из-за интереса к дочери

Мать Бритни Спирс Линн подверглась преследованию сталкера

Мать американской певицы Бритни Спирс Линн подверглась преследованию сталкера. Об этом пишет ET.

Сообщается, что злоумышленником оказался мужчина по имени Джейкоб Даймонд. Спирс-старшая и две ее подруги — Дженсен Фитц и Тейтум Солис — обвинили его в попытках внедриться в их близкий круг.

Согласно судебным документам, Даймонд, который идентифицирует себя в социальных сетях как писатель и актер, обманом проникал в их дома и впоследствии агрессивно и неадекватно вел себя по отношению к женщинам и их детям. По словам потерпевших, в июле 2023 года им даже пришлось обратиться в полицию, чтобы выгнать мужчину из одного из их домов.

Они также утверждают, что злоумышленник прибегал к социальным сетям, чтобы унизить их, создавая негативный общественный имидж, из-за чего они боятся за свою безопасность. Женщины обвиняют Даймонда в попытке проникнуть в их круг общения в надежде установить личные отношения с одной из дочерей Линн Спирс, при этом имя Бритни Спирс не называется.

Отмечается, что через суд им удалось добиться временного ограничения на приближение преследователя к ним.

Ранее мать Бритни Спирс впервые навестила дочь за годы вражды.