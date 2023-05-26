Мать Бритни Спирс впервые навестила дочь за годы вражды

Мать Бритни Спирс Линн впервые за годы вражды навестила дочь в Лос-Анджелесе

Мать американской певицы Бритни Спирс Линн впервые за время их затяжного конфликта навестила дочь в ее особняке в Лос-Анджелесе, США. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Моя милая мама появилась у меня вчера на пороге спустя 3 года… так много времени прошло», — написала певица в соцсетях под своим детским снимком.

По данным издания Page Six, встреча длилась всего около 30 минут, и на ней также присутствовал муж Спирс Сэм Асгари. Сообщается, что в течение нескольких лет между матерью и дочерью была вражда, однако сейчас они обе настроены на то, чтобы наладить отношения.

Ранее стало известно, что сыновья Бритни Спирс перестали отвечать на ее сообщения. «К концу лета [2022 года] напряжение стало настолько сильным, что мальчики даже не отвечали на ее сообщения. И она была в ярости», — сказала продюсер TMZ Кэти Хейс.