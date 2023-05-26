Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:50, 26 мая 2023Культура

Мать Бритни Спирс впервые навестила дочь за годы вражды

Мать Бритни Спирс Линн впервые за годы вражды навестила дочь в Лос-Анджелесе

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Мать американской певицы Бритни Спирс Линн впервые за время их затяжного конфликта навестила дочь в ее особняке в Лос-Анджелесе, США. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Моя милая мама появилась у меня вчера на пороге спустя 3 года… так много времени прошло», — написала певица в соцсетях под своим детским снимком.

По данным издания Page Six, встреча длилась всего около 30 минут, и на ней также присутствовал муж Спирс Сэм Асгари. Сообщается, что в течение нескольких лет между матерью и дочерью была вражда, однако сейчас они обе настроены на то, чтобы наладить отношения.

Ранее стало известно, что сыновья Бритни Спирс перестали отвечать на ее сообщения. «К концу лета [2022 года] напряжение стало настолько сильным, что мальчики даже не отвечали на ее сообщения. И она была в ярости», — сказала продюсер TMZ Кэти Хейс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Китай предложил сохранить за Россией новые регионы
Дерипаска назвал один из главных уроков XXI века
Зеленский пожелал выхода Украины из соглашения об экономическом пространстве
Названы самые популярные товары для параллельного импорта
В популярных контактных линзах нашли грозящие развитием рака химикаты
Три самолета едва избежали столкновения на взлетной полосе из-за ошибки пилота
Китай заявил о согласии с ЕС по Украине
Европе предсказали отрицательные цены на газ впервые за 17 лет
Путин предложил объявить пятилетие созидательного труда в России
Съемки «Бегущего по лезвию 2099» приостановили из-за забастовки сценаристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.