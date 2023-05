Сыновья Бритни Спирс перестали отвечать на ее сообщения

TMZ: Бритни Спирс не видела своих сыновей больше года, они перестали отвечать ей

Фото: Face to face / Globallookpress.com

Сыновья американской певицы Бритни Спирс перестали отвечать на ее сообщения. Об этом пишет Page Six со ссылкой на документальный фильм TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom.

Сообщается, что Спирс не видела сыновей-подростков более года после их публичной ссоры о ее поведении в социальных сетях. «К концу лета [2022 года] напряжение стало настолько сильным, что мальчики даже не отвечали на ее сообщения. И она была в ярости», — сказала продюсер TMZ Кэти Хейс.

Источник Page Six также подтвердил, что в последний раз певица видела 17-летнего Шона Престона и 16-летнего Джейдена Джеймса в самом начале 2022 года — перед свадьбой с Сэмом Асгари.

В 2022 году бывший муж Спирс танцор Кевин Федерлайн заявил о том, что двое их общих сыновей избегают общения с артисткой.