Сыновья Бритни Спирс перестали отвечать на ее сообщения

TMZ: Бритни Спирс не видела своих сыновей больше года, они перестали отвечать ей

Сыновья американской певицы Бритни Спирс перестали отвечать на ее сообщения. Об этом пишет Page Six со ссылкой на документальный фильм TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom.

Сообщается, что Спирс не видела сыновей-подростков более года после их публичной ссоры о ее поведении в социальных сетях. «К концу лета [2022 года] напряжение стало настолько сильным, что мальчики даже не отвечали на ее сообщения. И она была в ярости», — сказала продюсер TMZ Кэти Хейс.

Источник Page Six также подтвердил, что в последний раз певица видела 17-летнего Шона Престона и 16-летнего Джейдена Джеймса в самом начале 2022 года — перед свадьбой с Сэмом Асгари.

В 2022 году бывший муж Спирс танцор Кевин Федерлайн заявил о том, что двое их общих сыновей избегают общения с артисткой.

