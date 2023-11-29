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01:00, 29 ноября 2023Ценности

Бритни Спирс в откровенном наряде станцевала на камеру

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс в откровенном наряде станцевала на камеру. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя поп-исполнительница предстала в черных зауженных брюках с низкой посадкой и длинных бордовых сапогах на каблуках. Помимо этого, она надела топ с длинными рукавами, частично демонстрирующий ее грудь и оголяющий живот. При этом звезда исполняла танцевальные движения.

Среди прочего, Спирс распустила завитые в кудри волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках. В качестве украшения она выбрала черный чокер.

Ранее в ноябре Бритни Спирс показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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