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01:04, 22 ноября 2023Ценности

Бритни Спирс показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками видео в откровенном образе. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя поп-исполнительница показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте, которое также было покрыто блестящими пайетками и кристаллами. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках черного цвета, а волосы распустила. Среди прочего знаменитость сделала свой фирменный макияж — smoky eyes.

Видео Спирс посмотрели 5,3 миллиона человек, однако она отключила возможность комментировать публикации.

Ранее Бритни Спирс также снялась без трусов в платье с разрезом. Знаменитость танцевала в полупрозрачном наряде черного цвета с высоким разрезом сбоку.

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      Карина Черных
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