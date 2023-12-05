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02:09, 5 декабря 2023Мир

В Белом доме ожидали взятия Киева российскими военными в первые дни спецоперации

Белый дом: США в первые дни спецоперации ждали, что Россия возьмет Киев
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: White House / via Globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов в первые дни после начала спецоперации на Украине ожидали, что российские военные возьмут Киев. Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — отметила она.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США следует прекратить оказывать финансовую помощь Украине и сосредоточить все внимание на внутренних проблемах.

Грин, высказываясь о возможном наступлении нового шатдауна, также потребовала закрыть границы страны, остановить вооруженное правительство и устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.

В ноябре советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что помощь Украине для НАТО стала «непомерной ношей». По его словам, в связи с этим партнеры Украины начали обсуждать с Киевом то, чем придется пожертвовать при мирных переговорах с Россией.

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      Марина Совина
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